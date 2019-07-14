有韓粉因為一連五天沒接到電話，昨日在電話旁邊放上豐盛的菜餚跟啤酒說「今晚這樣滿意嗎?我可愛的話話，就這兩天了爭氣點，算是大姐我拜託你了！」(李四川後援會)

鴻海創辦人郭台銘日前上政論節目，批國民黨初選民調有問題，他並喊話高雄市長韓國瑜，希望韓先讓他做4年，韓把高雄做好了，郭甚至向韓國瑜說出：「就算大哥拜託你」。有韓粉因為一連五天沒接到電話，昨日在電話旁邊放上豐盛的菜餚跟啤酒說「今晚這樣滿意嗎?我可愛的話話，就這兩天了爭氣點，算是大姐我拜託你了！」

為了接到民調電話，韓粉奇招盡出，有人放鐵鎚威脅電話，有人製招喚民調符，有人放上各式韓總小物擺陣。有韓粉因為一連五天沒接到電話，昨日在電話旁邊放上豐盛的菜餚跟啤酒說「今晚這樣滿意嗎?我可愛的話話，就這兩天了爭氣點，算是大姐我拜託你了！欸……好熟悉的語氣，某人說過類似的話。」

其他人看到笑翻「溫情攻勢，希望聽話」、「怎麼這麼可愛啊」、「會不會太可愛啦～這幾天光是看各位的用心，心中的感動……很難說出來ㄟ」、「這是在拜電話嗎??」、「就算大哥拜託你了非韓不可」。

(中時電子報)