汽機車改裝排氣管風氣盛行，產生的噪音污染令許多民眾苦不堪言，新北市淡水警分局為維護居家安寧及交通安全環境，近期加強執行改裝車輛稽查及噪音檢測，在淡水區多處路段實施攔檢，今年累計通報環保局改裝排氣管未合格車輛已達499件，透過加強稽查，還給民眾安靜的居住環境。

近日深夜，淡水警方在淡水區民權路、淡金路、北新路等多處路段加強取締改裝排氣管、變更車體等交通違規情事，曾一天晚上就舉發違規件數達14件。

淡水警分局指出，自今年1月起，針對非法改裝車體、不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，以及無照駕駛及危險駕駛等違反道路交通管理處罰條例行為，共計舉發710件，攔查改裝未合格排氣管車輛並通報環保局件數達499件。

淡水警方表示，民眾若任意改裝車輛排氣管、製造巨大噪音，恐遭取締受罰，另變更車體亦會影響行車安全，將持續不定期、不定點執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，民眾如發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，也可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉。

此外，若車友有在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等危險行為，恐涉刑法「妨害公眾往來安全罪」，警方將啟動快打機制實施攔截圍捕，並調閱監視器依法究責，全力打造安寧、安全的居住環境。

(中時 )