勞動部北分署「五股創客基地」免費提供空間與機具設備，讓創客實踐創作、進駐交流，29歲的張宇文在創客基地成立後，立即申請成為創始會員，期間創作許多精采作品，2017年更一舉拿下「第一屆木質玩具設計競賽」首獎，現在也正式創業成立自己的工作室。

張宇文在學時主修機械材料，退伍後在故宮擔任文創行銷處研究助理，2014年因參與教育部辦理的3D列印校園巡迴推廣活動，意外投入創客領域。

2016年「五股創客基地」成立後，張宇文立刻申請成為創始會員，除開發「毛公鼎療癒小盆栽」外，也創作許多精采作品，2017年更拿下「第一屆木質玩具設計競賽」首獎，並正式創業成立「文創造設計工作室」。

張宇文指出，目前工作室除接受委託開發文創商品、課程教案及策展創作外，自己也經常接受邀約授課，和創客夥伴分享實作技巧與創作經驗。

張宇文說：「五股創客基地設備完善，在創業初期省下很多成本，同時也學習到創意交流和技術分享的創客精神，不用怕點子被偷，反而可以學習到不同領域觀點，讓創作更精采！」

分署長林仁昭表示，「五股創客基地」免費提供空間與機具設備，同時不定期舉辦工作坊、大師講座、交流會等活動，提供多元平台增加作品曝光，提升創業成功機會。

(中時 )