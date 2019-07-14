身為「小皇帝」詹姆斯好友兼經紀人的瑞奇保羅，這下子總算踢到鐵板！根據《紐約每日新聞》記者邦迪14日爆料，馬可斯莫里斯、諾爾兩名球員宣布解雇瑞奇保羅，原因是認為瑞奇保羅並未做好經紀人工作，看來連詹皇也罩不了他。

莫里斯在今年自由市場上演反悔戲碼，因為他先答應馬刺簽下2年2000萬美元合約協議，隨後眼見尼克提出1年1500萬美元合約，讓他最後宣告改跟尼克簽約，如此不講信用的做法，讓他飽受外界批評，只好把悶氣出在瑞奇保羅身上。

諾爾的情況比莫里斯好多了，因為諾爾先跟雷霆達成續約協議，隨後因為不滿續約金額，自己決定跟雷霆重新評估這份協議，儘管他在最後仍跟雷霆完成1年202萬美元續約，卻已經對瑞奇保羅產生嚴重的不信任感，才會決定把他解雇。

不過瑞奇保羅可能毫不在乎被這兩人解雇，畢竟他仍是詹姆斯、安東尼戴維斯、沃爾、班西蒙斯等球星的經紀人，可是隨著他成功讓詹姆斯和安東尼戴維斯同在湖人打球，早已得罪一大堆球隊高層，接下來反對他的勢力只會越來越多！

(中時電子報)