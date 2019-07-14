Apple秀耳環掉出W形美胸。(圖／翻攝自IG)

從《我愛黑澀會》出道的女星Apple(黃暐婷)，外型甜美、氣質清新，但卻擁有火辣魔鬼身材，近日她在社群曬出狂秀耳環的影片，不過網友目光卻被她胸前酥胸和深溝吸引，坦言「真的沒在看耳環」。

Apple穿著灰色禮服，一邊頭髮塞耳後，開心秀出閃亮耳環，「華麗的耳環美美」，散發優雅女人味，只不過胸前深V剪裁，讓她W形美胸快掉出，深邃事業線更是非常搶鏡，讓網友都歪樓，紛紛留言直呼「太誘人」、「我眼睛不是看耳環」，連好友茵茵也招認：「我真的沒有在看耳環。」

(中時電子報)