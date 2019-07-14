撩髮拍耳環網友全歪樓 Apple掉出W形美胸太搶鏡 09:262019/07/14 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Apple外型甜美卻擁有火辣身材。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Apple秀耳環掉出W形美胸。(圖／翻攝自IG) 從《我愛黑澀會》出道的女星Apple(黃暐婷)，外型甜美、氣質清新，但卻擁有火辣魔鬼身材，近日她在社群曬出狂秀耳環的影片，不過網友目光卻被她胸前酥胸和深溝吸引，坦言「真的沒在看耳環」。 Apple穿著灰色禮服，一邊頭髮塞耳後，開心秀出閃亮耳環，「華麗的耳環美美」，散發優雅女人味，只不過胸前深V剪裁，讓她W形美胸快掉出，深邃事業線更是非常搶鏡，讓網友都歪樓，紛紛留言直呼「太誘人」、「我眼睛不是看耳環」，連好友茵茵也招認：「我真的沒有在看耳環。」 (中時電子報) #Apple #黃暐婷 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉亦菲畫華為妝 嚇壞花木蘭同袍 04:102019/07/10 時尚娛樂 炫耀10萬月薪超爽生活 他慘遭網友狂洗臉 11:232019/07/10 生活 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 11:212019/07/10 生活 早餐店快比麥當勞貴 網憂：早餐金融風暴 17:022019/07/10 生活 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 門口遭灑「黃豆」 網揭真相竟是牠的卵 17:532019/07/11 生活 真相曝光 公車少女性侵疑雲原來是... 19:242019/07/11 社會 驚！ 巨獸ATM提款 手還會遮密碼 09:182019/07/12 日常 放話加料遭fire 網灌爆芷嫣臉書嗆這句 09:212019/07/12 生活 使用者恐遭竊聽 蘋果停用Apple Watch對講機功能 10:582019/07/12 科技 娛樂熱門新聞 「村長」詹江村不戰館長了 揭陳之漢驚人變化！ - 娛樂 壽命只剩6個月？！強尼戴普含淚謝粉絲 人生最珍貴：生兒育女 - 娛樂 迪麗熱巴一開口GG了！唱《騎士精神》嚇哭Jolin粉絲 - 娛樂 離婚台灣富商單身7年 女星爆第二春轉戀小5歲醫生 - 娛樂 切除前列腺保命 男星爆失禁掛尿袋度日 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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