紐約曼哈頓地區13日晚間突然大停電，當地路燈、餐廳、百貨、百老匯、地鐵服務都被迫中斷，受影響人數超過4.5萬人。

（10：40更新）美國紐約曼哈頓地區13日晚間突然發生大停電，造成約45,000人無電可用，紐約地鐵部分路線運輸因此中斷，著名百老匯秀被迫取消，時代廣場多個電子銀幕看板瞬間黑屏，當局初步判定是電網線路出現問題，經過搶修，部分地區已陸續恢復供電。

Electricity is out for tens of thousands of customers in New York as power outages cause problems in Manhattan https://t.co/eFT5kB3XcT pic.twitter.com/WHsHpS6EkP — CNN (@CNN) 2019年7月14日

BREAKING: Widespread power outages reported in parts of New York City. https://t.co/wAUT0WNHph https://t.co/9TH3K0OI6O — NBC News (@NBCNews) 2019年7月14日

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）紐約台報導，紐約最繁華地段的曼哈頓中城（Midtown）、上西城（Upper West Side）地區當地時間周六晚間突然發生大停電，空拍畫面顯示一向五光十色的紐約市中心陷入一片黑，超過45,000人無電可用。不過愛迪生聯合電力公司（Con Edison）表示，經過搶修後，部分地區已陸續恢復供電。

紐約曼哈頓繁華地段當地時間13日晚間突然大停電，受影響地區陷入一片黑，地鐵服務中斷，百貨公司、餐廳、電影院、百老匯歌舞秀服務受阻，當地居民及遊客全跑到街上來。（圖／路透社）

紐約市中心13日晚間的大停電造成受影響區域路燈全部熄滅、餐廳一片漆黑，好幾場百老匯歌舞秀被迫取消演出，紐約地鐵運輸網嚴重癱瘓，僅1-6線仍提供服務，紐約地鐵（NYCT Subway）已在官方推特呼籲民眾多使用公車代替地鐵；大停電也讓當地陸上交通大打結。

Update: Con Edison continues to work to resolve the power outage in Manhattan.



Subway service remains significantly disrupted across the system, although there is limited service on the 1/2/3 and 4/5/6 lines.



Local bus routes are your best bet for travel within Manhattan. (1/2) pic.twitter.com/RV8EiFLYZx — NYCT Subway (@NYCTSubway) July 14, 2019

著名的時報廣場（Times Square）上多個電子看板陷入黑屏。

Times Square is down, i repeat, Times Square is down. This is not a drill!! #Blackout #NYC pic.twitter.com/8IUfER7ozl — Sahid Abraham (@Sahid0) July 13, 2019

時報廣場陷入一片黑。（圖／美聯社）

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，推估此次大停電是電網在輸電過程中出現機械問題所致，他說一段時間內停電問題應該就能解決。

(中時電子報)