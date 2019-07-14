（10：40更新）美國紐約曼哈頓地區13日晚間突然發生大停電，造成約45,000人無電可用，紐約地鐵部分路線運輸因此中斷，著名百老匯秀被迫取消，時代廣場多個電子銀幕看板瞬間黑屏，當局初步判定是電網線路出現問題，經過搶修，部分地區已陸續恢復供電。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）紐約台報導，紐約最繁華地段的曼哈頓中城（Midtown）、上西城（Upper West Side）地區當地時間周六晚間突然發生大停電，空拍畫面顯示一向五光十色的紐約市中心陷入一片黑，超過45,000人無電可用。不過愛迪生聯合電力公司（Con Edison）表示，經過搶修後，部分地區已陸續恢復供電。
紐約市中心13日晚間的大停電造成受影響區域路燈全部熄滅、餐廳一片漆黑，好幾場百老匯歌舞秀被迫取消演出，紐約地鐵運輸網嚴重癱瘓，僅1-6線仍提供服務，紐約地鐵（NYCT Subway）已在官方推特呼籲民眾多使用公車代替地鐵；大停電也讓當地陸上交通大打結。
著名的時報廣場（Times Square）上多個電子看板陷入黑屏。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，推估此次大停電是電網在輸電過程中出現機械問題所致，他說一段時間內停電問題應該就能解決。
文章來源：BREAKING: Massive Power Outage In Midtown, Times Square, Other Sections Of Manhattan, Thousands Affected
(中時電子報)
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