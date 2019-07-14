去年九合一大選，「賣菜郎」韓國瑜力戰綠營大本營參選高雄市長，以非典型國民黨政治人物之姿扳倒陳其邁，讓高雄再現久違的藍天。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示，他持續指出不能小看韓，並剖析韓贏的策略及韓流成因，便被戴上「學界頭號韓粉」的帽子。他說關鍵就在於除了他，各界不願在心裡真正承認老韓有一套或老韓是個咖！

胡幼偉在臉書發文指出，當韓以出人意料的聲勢拿下高雄後，有意問鼎2020大位的各陣營，就該開始研究，他是怎麼弄的？他為何會贏？為什麼會有韓流？為什麼有這麼多人高喊「非韓不投」？胡說他跟大多數人一樣，一開始根本不相信韓能贏陳其邁，但在三山造勢盛況出現後，他憑著新聞敏感，開始注意他的言行。

然而，胡指出，除了他之外，學術界、評論圈、政界中，沒有其他人在「研究」韓。政界，不管藍綠，停留在驚詫中；評論圈忙著「提醒」，這是老韓的個人風潮，不是國民黨的勝利；學界，即使對所謂韓國瑜現象有興趣，也沒有公開發表很多研究心得。

他說當各界勉強或說不得不承認老韓的影響力後，他開始隱約覺得，各界不是很看得起這個人，也傾向於認為，所謂韓粉，是一群怪異的、不理性的人。於是，批評韓及韓粉「不過如此」，便成為凸顯自己非常「理性」或「比較有水準」或「沒有被潮流迷惑」的最佳途徑。他也因為持續指出不能小看韓，並且深入剖析老韓贏的策略及韓流成因，便自然被戴上「學界頭號韓粉」的帽子。

「關鍵就在這裡」！胡幼偉說除了他，各界不願在心裡真正承認韓有一套或韓是個咖！因為不願承認，所以即使韓的民調支持度始終偏高，政界不管藍綠，不是想亂棒打他，而且覺得這個小咖很好打，就是認為，「我的條件比他好這麼多，怎麼可能向他俯首稱臣！」於是，因為壓根看不起他，自然也就不會去認真研究他的贏的策略！

胡幼偉強調，為什麼王金平、朱立倫乃至郭台銘都打不過老韓，蔡也一直認為，可以很容易整垮韓，根本原因就在於「他們和他們的幕僚，不願意虛心研究韓國瑜現象！」

胡肯定的表示，不但是現在，就是到明年韓當選總統，他們都搞不懂，這個人是怎麼贏的？因為他們還是不屑承認韓是個咖，他們也只是認為胡也不正常而已。「所以，你看到沒有。這事情弄到最後，整個台灣，竟然只有我一個人真正深入分析過老韓為何會贏！」

(中時電子報)