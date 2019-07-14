近日「館長」陳之漢被不少人約戰，像是大陸拳王練喻軒、統派健身前健美選手林志成，還被「女版黃安」劉樂妍嗆聲，結果昨天又冒出一位大陸MMA重量級冠軍吳紫龍在微博叫陣。沒有盡頭的戰帖讓館長火大，怒嗆要這些大陸選手全部一起上，「你們喜歡打嘴砲，我陪你們打嘴砲」、「我現在約戰，桃園機場下來旁邊停車場，直接開打，赤手空拳沒有規則，打到見血」。

館長昨天(13日)晚上在臉書直播，說現在跟他約戰、運動變成一種政治口水戰，每個都是為了想紅，現在又冒出一個大陸MMA選手吳紫龍，嗆他「台獨份子雖遠必誅之」，讓館長氣到，「我現在跟你講，我就是台獨份子」、「錢我不跟你們談了，你們喜歡打嘴砲是不，我陪你們打。不只打嘴砲，我還做的到」。

館長說，既然這麼喜歡把政治掛嘴邊，那他就用政治修理這群人，一下機就打個你死我活，「看你們大陸集合起來有多少人，全部來桃園機場，不用規則、不用比賽、不用救護人員，只要膽量夠。我現在就約戰，在桃園機場旁邊的停車場，直接開打，赤手空拳打到見血為止！」，最後又說一句，「反正我不去大陸也不會死啦！」

(中時電子報)