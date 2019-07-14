費德勒殺進溫網決賽。（美聯社資料照）

溫網最後一日的男單超級決戰今晚開打，老球王馬克安諾(John McEnroe)預測喬柯維奇(Novak Djokovic)將以四盤打敗費德勒(Roger Federer)。馬克安諾認為喬柯維奇的速度無與倫比，「喬柯維奇有辦法回擊每一顆球，把對手逼瘋。費德勒也很驚人，無法想像他這年紀還能硬扛納達爾(Rafael Nadal)的正拍。但我仍看好喬柯維奇。」

女子選手最快的是哈麗普(Simona Halep)，衝刺時速23公里，她正好也是今年女單冠軍。喬柯維奇的衝刺速度可達時速36公里，是當今職業網壇最快的選手。費德勒(Roger Federer)衝速僅有時速26公里，但有靈活的單手反拍可以縮短反應時間。

事實上，衝刺速度在距離超過3公尺才有顯著差別，草地上的迅捷反應仍是費德勒的最強項。喬柯維奇說：「費德勒反應非常快，快到可以奪走對手的反應時間。我們都知道他是全能型，但他在草地所向無敵。」

費德勒說：「喬柯維奇最厲害的是他移位能力和反拍，這兩樣沒人超過他，讓他擁有驚人的對打持續力，我想這就是他贏下那麼多比賽的原因。」

最後令喬柯維奇不太爽的是觀眾一面倒聲援費德勒，就連四強戰的對手包提斯塔(Bautista Agut)也獲得比喬帥更多的支持。這點連老球王也注意到了，馬克安諾說：「這是我尊敬喬柯維奇的一個地方，他有辦法自我提振鬥志(不需要觀眾支援)。」

(中時電子報)