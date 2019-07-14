張姓老翁自小客車衝進騎樓造成整排機車受損，幸未造成人員受傷。（陳世宗翻攝）

張姓老翁自小客車衝進騎樓後才停下。（陳世宗翻攝）

老翁誤打倒車擋又緊張倒車衝撞 造成12餘輛汽機車受損

台中市13日下午發生一起連環車禍事故。72歲的張姓老翁因為自小客車輪胎沒氣，開到修配廠準備灌氣，疑誤打倒車擋後緊張猛踩油門，導致車輛「倒退嚕」超過100公尺，碰撞路旁1輛自小客及機車後，又直接衝入騎樓；再撞擊停1輛廂型車及8部機車，共造成2輛汽車、10機車受損，幸未造成人員受傷。

警方調查，張姓老翁昨天下午2時許，駕駛1輛車齡超過20年的自小客車，到西屯區成都路一處汽車修配廠灌氣，過程中疑似誤打倒車擋，又踩到油門，車輛瞬間以倒車方式疾駛，先撞上停放在路旁的1輛自小客與1部機車，老翁因過於緊張踩住油門，車輛繼續向後駛去。

警方指出，該車直接撞上100公尺遠的民宅騎樓才停下。承租民宅當當倉庫的張姓業者指出，樓上住戶停放在騎樓的機車呈現一面倒，現場被撞得凌亂不堪，所有的1輛廂型車車頭也受損，擺放在騎樓多個盆栽東倒西歪，鐵捲門門框也因撞擊凹陷，幸好當時關門休息；否則後果不堪設想。

警方表示，這起連環撞的意外事故共造成2部汽車及10輛機車受損，還有1名騎士險遭到撞及，駕駛雖未受傷，但卻受到驚嚇，無酒駕情事，初步研判駕駛操作不當釀禍，須負起賠償修復責任，全案正由警方協助處理中。

(中時 )