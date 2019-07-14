就在美國對台軍售，蔡英文總統過境美國之際，大陸國防部釋出訊息，指解放軍近日位於東南沿海等海空域組織演習。

大陸國防部14日指出，「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習。此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」

美國日前對台軍售，大陸除了口頭表達反對，還罕見針對軍售台灣的美企實施制裁，緊接著蔡總統出訪過境美國，大陸國台辦12日也批是借外部勢力挑戰一中原則。解放軍在此之際在東南沿海軍演，對美對台的針對性十足。

(旺報 )