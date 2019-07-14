蔡過境美之際 解放軍東南沿海軍演 10:192019/07/14 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為解放軍在南海進行海軍陸戰隊奪島軍事演練。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 就在美國對台軍售，蔡英文總統過境美國之際，大陸國防部釋出訊息，指解放軍近日位於東南沿海等海空域組織演習。 大陸國防部14日指出，「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習。此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」 美國日前對台軍售，大陸除了口頭表達反對，還罕見針對軍售台灣的美企實施制裁，緊接著蔡總統出訪過境美國，大陸國台辦12日也批是借外部勢力挑戰一中原則。解放軍在此之際在東南沿海軍演，對美對台的針對性十足。 (旺報 ) #東南 #沿海 #美國 #大陸 #解放軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美日澳聯合軍演 陸偵察艦窺視 04:092019/07/10 焦點新聞 陸取代俄國 與美軍角力 04:092019/07/10 焦點新聞 香港特首林鄭月娥宣告 修法失敗 逃犯條例已死 04:102019/07/10 兩岸要聞 台買美M1A2坦克 對解放軍攻勢影響多大 10:282019/07/10 軍事 似殼菜蛤入侵 影響沿海水閘門運作 18:022019/07/10 生活 大陸外資條款 能源業免受限 04:102019/07/11 金融．稅務 13年後 美企恐進入獲利衰退 23:082019/07/12 財經 行政部門售台F-16V請求 美國國會將很快收到 11:582019/07/13 政治 解放軍彎道超車 研發艦載無人機 04:092019/07/14 焦點新聞 面對現實 大陸經濟不會崩潰 04:102019/07/14 時論廣場 兩岸熱門新聞 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 蔡過境美之際 解放軍東南沿海軍演 - 兩岸 - 旺報 解放軍彎道超車 研發艦載無人機 - 焦點新聞 - 旺報 貿易戰助力 陸老品牌大爆發 - 焦點新聞 - 旺報 陸敲山震虎 台12名分析師被查 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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