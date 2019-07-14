卡神臉書。（圖片翻拍自楊蕙如臉書）

曾參與太陽花的林飛帆將接任民進黨副秘書長，對此，卡神楊蕙如也忍不住砲轟民進黨秘書長羅文嘉，「羅文嘉這個腦殘找林飛帆進民進黨當副秘書長還真是請鬼拿藥單，難怪白柯糞藍蛆紅五毛欣喜若狂高潮整晚」。

楊蕙如於臉書發文表示，羅文嘉這個腦殘找林飛帆進民進黨當副秘書長還真是請鬼拿藥單，難怪白柯糞藍蛆紅五毛欣喜若狂高潮整晚。不過是那個腦殘找羅文嘉這個腦殘當秘書長的呢？

楊蕙如接著表示，林飛帆有點骨氣先從社運部青年部副主任開始做，沒有任何工作經驗就空降高位，是要幫連勝文漂白漂帥嗎？（其實勝文瘦了真的有變帥）這是她最後一篇覺得林某空降高官，會讓民進黨2020出現重大危機的抱怨文，如果最後這事情成真，我想我應該可以少管政治或是評估其他支持的人選了。畢竟如果好不容易被從加護病房救起來的人，心懷不軌的壞蛋竟想餵食巴拉刈，旁觀者警告不能喝了還要喝，那就神仙難救自殺無命客⋯⋯

(中時電子報)