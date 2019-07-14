國民黨全代會將在28日舉行，除正式通過總統候選人外，還研擬修改黨章，刪除總統兼任黨主席規定，外界揣測為黨主席吳敦義的黨魁保衛戰。吳敦義昨在臉書貼文表示「承擔責任是光榮，卸下重擔反而輕鬆」，今（14）被問到此時，吳嚴正澄清，「這不是我提的意見，而是很多黨員或黨代表提的，跟我無關」。

國民黨現行規定為總統兼任當然黨主席，由於由黨員直選出來的主席吳敦義，並沒有角逐此次總統初選，日前有黨代表連署提案，建議刪除黨章中，攸關總統兼任黨主席規定。

吳敦義昨在臉書表示，「做國民黨主席，每個月都要借錢，有什麼好享受的？」擔任黨主席是責任而非權力或享受，這是見仁見智的議題，也不是重要議題，他沒有主觀意見，承擔責任是光榮，卸下重擔反而輕鬆。

吳敦義上午參加長風基金會與馬英九基金會合辦的「台灣與民主的距離」研討會，會後被問到此時，吳一開始不解反問媒體「什麼時候修什麼黨章」，隨後補充「這不是我提的意見，是很多黨員或黨代表提，跟我無關」。媒體追問「支持嗎？」，吳敦義快步離去不願多作說明。

國民黨總統初選為期一周的民調今晚結束，明天上午公布結果，不過，由於前鴻海董事長郭台銘不僅未簽初選公約，近日更砲打黨中央，引發脫黨參選聯想，團結成為初選後重要課題。吳敦義上午受訪對此強調，都在關注之中，他不做揣測，謝謝。

(中時 )