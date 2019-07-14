在周星馳經典電影《西遊記》中飾演唐僧的男星羅家英，以其獨特幽默演技深植人心，而他年歲漸高，這10多年來陸續發現罹癌，但他堅強面對積極治療，每每克服病魔，沒想到最近健康又亮紅燈，日前出席活動透露檢查出前列腺癌指數過高，為了保命只好提前接受切除手術，然已出院卻留下後遺症，如今還掛尿袋、包尿布才能出門，讓人聽了好心疼。

據《東網on.cc》報導，羅家英昨(7/13)出席活動，透露之前到醫院做前列腺癌相關檢查，驚報抽了8份樣本，其中半數含癌細胞，加上擔心年事已高，「如果再不手術，擔心以後無法開刀」，而其實早先羅家英身體已經有點狀況，但拖到前陣子才點頭願意開刀，如今完成手術，星老婆汪明荃才終於放下心中大石。

然羅家英動了前列腺手術，卻還不能鬆懈，因為術後有後遺症，至今已出院超過20天，恢復狀況雖不錯，但卻會尿失禁，而他即使生病卻心繫演藝事業，過幾天就要到中國大陸拍戲，因此只能裝著尿袋、包尿布出門，且這情況恐怕會持續3、4個月，生活其實相當不便。

(中時電子報)