為加速改善北屯區第14期市地重劃工程周遭交通情形，台中市政府建設局針對重劃區內道路進行盤點，規劃以分區開放方式，逐步紓解交通問題，經現勘崇德十路二段、豐樂一街及昌平東六路道路設施安全完善，15日下午4時起開放通行，將可有效疏解松竹路與昌平路車流。

建設局表示，台中市第14期市地重劃工程除了第6工區、公園景觀標(含全區簡易綠美化)及配合都市計畫變更新增豐樂路北側土地工程持續施工外，其餘各工區皆已完工並完成驗收。

先前因台電公司與重劃區內纜線陸續遭人大量偷竊影響，相關道路路燈照明及交通號誌未能正常運作，導致無法開放道路供民眾通行；經市府協調台電優先針對重劃區遭竊纜線重新進行布纜，日前已先行開放第3工區豐樂路及昌平東七路附近部分道路。明日崇德十路二段、豐樂一街及昌平東六路也完成路燈供電照明，經相關單位履勘確認相關路燈及號誌皆正常運作後，將於下午4時起開放道路通行。

建設局長陳大田表示，此次開放主要道路範圍包括昌平東六路（崇德十八路至環中路）、豐樂一街（昌平路二段至環中路）、崇德十路二段（豐樂北二路至環中路），明日早上9點起至下午4時，陸續完成道路阻絕設施遷移，道路開放後，將可有效疏解松竹路與昌平路車流及改善地方交通。

建設局強調，第14期市地重劃其他已完工工區，建設局目前已完成電纜修復工程招標，將儘快開工修復後，分區陸續開放區內道路通行，以提供更為便利、優質的道路服務品質。

(中時 )