看來林書豪的「恩師」火箭總教練丹托尼，恐怕面臨隨時可能下台命運！隨著外界普遍不看好哈登、韋斯布魯克能夠共存，《休士頓紀事報》記者布萊恩史密斯14日爆料，假如火箭下季開局仍跟上季一樣低迷，丹托尼基本上走定了。

其實丹托尼在火箭的處境早已相當尷尬，畢竟火箭上季仍在西區準決賽遭到勇士淘汰，火箭高層不僅徹底「清洗」丹托尼的教練團隊，更擱置跟他的續約談判，讓丹托尼跟火箭僅剩最後1年合約，充分展現火箭高層對他的不信任感。

丹托尼如今又要面臨天大難題，就是如何帶領哈登、韋斯布魯克兩名都需大部分球權的強力進攻型後衛，就算兩人早已宣告可以一起打球，可是場上就只有一顆球，到時候必定要有一人做出犧牲，丹托尼能夠說服其中一人做出改變嗎？

《ESPN》女記者拉夢娜跟著爆料，強調火箭計畫錯開哈登與韋斯布魯克的上場時間，就跟當初保羅剛來火箭的做法一樣，但一個是過去兩季得分王，另一個是過去3季場均大三元球星，這種錯開上場時間作法，絕對會惹怒其中一人。

(中時電子報)