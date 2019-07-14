台南社區大學14日下午3時將在台南市立文化中心舉辦37屆教與學博覽會，今年主題定位「與海共生」，強調「友善養蚵，向保麗龍汙染說不」，重視海洋環境汙染，現場50處動靜學習攤位展出成果，提供民眾參觀。

台南社大海廢社召集人晁瑞光表示，台南養蚵產業每年有超過5億以上的產值，是台南重要經濟產業，養殖業者為了節省成本，會以保麗龍當浮具，支撐海上的養殖浮棚，但保麗龍上的細屑卻成為海洋汙染源，更經常被魚群誤食，進入食物鏈中。

晁瑞光表示，僅管台灣去年已通過海洋牡蠣養殖條例修正，規定保麗龍浮具需要包網包覆，但似乎離落實執行仍有距離，今年台南海邊仍見許多未包覆的保麗龍被沖上海灘，或擱置在岸邊。

台南社大海廢社看見海洋環保刻不容緩，今年博覽會上公布持續紀錄13年的海洋廢棄物監測結果，與民間環保社團一起倡議友善環境養殖。

台南社大「教與學博覽會」召集人陳冠達表示，今年成果展共50個班級設攤，不僅有動態表演。靜態區分為與海共生專區，手做公益體驗區及身心靈平衡區，與海共生專區陳列海灘廢棄物監測展，搭配創意打卡區讓公民拍照分享。

台南社大每學期開設200多門專業課程，多門課程已接近額滿，14日現場報名選課可享有學費95折優惠。

(中時 )