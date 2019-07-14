網購是時下流行的消費方式，但因網購接觸不到實體商品，很多人收到實物後，常以商品尺寸不合、品質不如預期等理由要求退貨，但往往遭業者拒絕，或找不到業者可退貨，衍生不少消費糾紛。台中市政府法制局提醒消費者，網購前，要先確認業者（即賣家）身分，慎選信譽商家，以保障自身權益。

法制局指出，根據行政院消費者保護處統計，去年消費者申訴消費案件類型以網購方式佔多數。另，以台中市今年1至6月份受理的消費申訴件數3,293件來看，網購就有660件，也就是說，平均10件申訴案中，有2到3件是網購，可知網購所衍生的消費糾紛，比例並不低。

網購消費糾紛中，部分利用網路拍賣平台、臉書、直播及知名入口網站連結外部廣告到所謂「一頁式網站」（網站採用一個網頁滑到底的設計，通常只販售單一或幾樣商品，近期也有販售數百種商品）所進行的交易。

販售商品的業者並未充分揭露公司或商號名稱、統一編號、電話或地址等聯絡資訊，僅留電子信箱或LINE作為聯絡方式（有部分詐騙網頁是留空號的電話號碼或空屋地址作為聯絡資訊），或要求以LINE等通訊軟體私下交易，等消費者收到商品不滿意要退貨時，卻出現找不到業者的窘境。

制局表示，依據經濟部公告的「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者在網路販售商品頁面，除需載明商品名稱、規格、型號、價格、運費及解約退貨方式等資訊外，也需要載明業者名稱、負責人、電話、電子郵件信箱及營業所所在地地址等契約應記載事項。

法制局長李善植提醒，目前正值暑假期間，此段時間也是網購申訴案件增加的高峰期，民眾在網路交易應慎選有信譽的商家，例如選擇有參加台中購物節的優惠商家（請上活動網站 https：／／www.taichungshopping.tw／ 或下載APP查詢），或到實體商店實際檢視商品後再買，在交易上比較有保障。

(中時 )