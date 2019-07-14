招聯會前天邀集各界代表召開諮詢會議，有家長在其中表示，女兒參加成大個人申請的備審資料是由他代為撰寫。對此，成大今天發布新聞稿指出，在保障學生隱私及合法權力下，擬再與該代表進一步了解，取得更多資訊後，再評估後續處理作為。

招聯會前天的諮詢會，有來自大學、高中、教師團體、家長團體、學生代表20餘人，但有位家長發言時表示，女兒備審資料是他代筆，還成為成功大學備審資料範本，引起軒然大波。

成大表示，學校各系招生試務工作累積多年經驗，皆秉持公平公正公開之精神，審慎規畫審查學生繳交之資料，備審資料完美並不表示一定錄取，本校另有面試或其他審核機制，足以篩選出備審資料是否為學生親自所為。對於個案，將進行瞭解。

教育部則強調，個人申請制度在設計上，除透過學測檢視學生的學科基本能力是否達到ㄧ定程度外，並透過第二階段指定項目甄試（如書審、面試、實作或專科筆試等），看見學生表現的特色亮點、成長歷程與發展潛力。因此，大學應秉其專業進行甄試審查是基本要求，教育部已請招聯會及兩校儘速查明並對外說明，以昭公信。

教育部也表示，為協助學生減輕應試準備負擔，並強化大學甄試品質及審查專業性，已於108學年度推動建置高中學習歷程檔案，協助學生展現校內課程學習及活動為主的學習軌跡。

而學生從高中學習歷程檔案進一步所產出的備審資料，在參加個人申請時，不僅能透過教師認證與歷程時點紀錄，提高備審資料信效度，避免有心人士假借、冒用、偽造或舞弊，也不用額外花費製作精美格式內容等情形，更可讓大學審查者在相同審查時間內，更有效地看到學生表現的特色亮點、成長歷程與發展潛力。

除了建置高中學習歷程資料庫，藉以提高備審資料的信效度外，教育部也搭配推動大學招生專業化發展，促使大學更有系統及善用評量尺規來審視學生學習歷程。

(中時 )