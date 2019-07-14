「2019第六屆大腳丫盃馬拉松接力賽」今年首度移師台中舉辦，14日清晨6點在台中都會公園登場，以接力方式每位選手跑5.25公里，共同完成全長42公里的賽事，共有1800位跑者參與活動挑戰自我。

運動局表示，今年大腳丫盃馬拉松接力賽路線沿著都會公園陽光草坪進行，全長約42公里，每組參賽8人，其中至少必須有1名女性，並分為社會組、大專組、高中組、國中組及公司機關組等組別。

運動局指出，台中氣候宜人，十分適合從事體育運動，根據教育部體育署調查，107年台中規律運動的人口比例為33.1％，約每3位台中人中，就有1位有規律運動習慣，是名符其實的運動城市。為持續深化台中市的運動風氣，市府成立運動局、興建國民運動中心、打造洲際棒球場文創園區、推動台中首座運動公園。

即日起至8月18日台中購物節活動盛大登場，以全城購物為主題，消費累計滿500元並上網登錄，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎，歡迎全國民眾來台中運動休閒與觀光購物。

(中時 )