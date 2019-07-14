台中市政府勞工局為協助身心障礙者就業，除提供職前準備、個別化訓練、就業服務及穩定就業協助等服務外，並自106年起辦理「營隊職場體驗」方案，與企業合作，帶領身障者實際至職場操作體驗，並搭配企業專人解說，協助突破身障者對既有就業市場刻板印象，以因應多元化就業市場。

勞工局表示，市府今年度委託中華民國幸福家庭促進協會辦理「營隊職場體驗」，開放高中職以上身障生參與，藉由職類體驗，提早了解就業市場，預先做好就業準備，縮短畢業後就業等待期。

針對專業人員，市府也提供職類體驗活動，讓從事身心障礙者就業服務專業人員實際到職場瞭解企業工作性質、內容與產業特性等，並透過綜合座談，瞭解企業用人需求，除增加服務提供端與企業間相互交流機會，也可作為後續就業媒合與各方案運用參考，讓就業服務更完善。

勞工局強調，今年度預計辦理14場次身障者1日與2日體驗，以及4場次專業人員職類體驗，截至上半年已辦理5場次身障者體驗，提供58人次身障者參與。

上半年合作辦理體驗活動的企業包括展昕貿易股份有限公司、愛得電子股份有限公司、德欣棉業有限公司、洗旺國際有限公司、渼豐表面處理公司、燦坤電子等，提供身障求職者體驗包裝作業、飯店床單棉被清洗、枕頭製作、電子組裝及門市貨品上架、價格標籤等多元職類別工作。

(中時 )