每年農曆6月到9月間的三天月圓時間，是墾丁陸蟹繁殖的高峰期，每隻母蟹約可釋放數十萬個幼體，為提高陸蟹穿越道路的安全性，公路總局辦理交通管制措施與人力護蟹，並在去年委外拍攝「護蟹任務」微電影，於今年6月的美國國際短片競賽中，榮獲最佳紀錄短片、自然生態野生動物最佳短片、剪輯優選三大獎。

交通部公路總局指出，為提高陸蟹穿越道路與海邊釋幼的安全性，第三區養護工程處自2013年起與墾丁國家公園管理處跨機關合作辦理「交通管制措施」及「人力護蟹」，近年並委託屏東縣環境保護聯盟的劉烘昌、古清芳等陸蟹專家進行墾丁地區「陸蟹路殺及遷徙行為研究」。

公路總局表示，三工處聽取清華大學教授曾晴賢的建議，於過路箱涵內牆面增設約5公分溝槽及搭配麻繩、角材等設施，以提供陸蟹更安全便利到海邊釋幼之路徑，以工程導向生態面向，將遭切割的陸蟹棲地串連起來，給予棲息地自然生態環境最好的保護。

公路總局表示，三工處於去年委託視群傳播有限公司導演許鴻龍拍攝「護蟹任務」微電影，期望藉此讓用路人了解「護蟹任務」的困難與解決過程，並可對此共同支持，創造永續的道路環境。該部影片也於今年6月的美國國際短片競賽中，榮獲「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎三項殊榮。

(中時 )