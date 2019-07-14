暑假是學生最愛，卻常成為弱勢學生學習空窗期，為豐富孩子暑假生活，台南市今年度有86校116班申請教育部夏日樂學，校數居全國之冠，各校擬訂不同主題透過活動、沉浸式、生活化的教學方法，引起學生學習樂趣，提高學習成效。

後壁區新嘉國小每到3、4月「金黃鼠耳蝠」到來，直到10月才會飛回山洞過冬，以「新嘉黃金蝠，啟動創藝FUN程式」，結合行動學習課程引導學童探究，讓行動載具不只是平常打電動機具而已，還能變成上課利器。

關廟區崇和國小以「龜」寶為課程主題，將烏龜融入環境教育、藝術教育與語文教育，從環境教育了解校園周遭烏龜生活環境與變遷對烏龜影響。

新化區新化國小以「大目降風情話」為課程主題，以社會領域「走讀大目降」、語文領域「閩南語解說」及「新化文學之旅」，培養學生深究家鄉文化的廣度；並以藝文領域「醒獅傳藝」及「趣味科學實驗」等課程，深化大目降人文之美。

七股區光復實小以「光復夏日生態慶典─光復紅林舞風情」為主題，從紅樹林閩南唸謠練習(節奏唸讀)、「光復戲紅林」拍攝實作紀錄紅樹林、濱海古早味食在有趣(夢幻紅龜粿、黃槿果凍)、紅樹林手染布藝術創作(製作環保杯袋)與古早童玩童趣的紅樹林手偶製作，運用在地素材利用手偶演出光復紅樹林小劇場。

鹽水區岸內國小昔為糖廠子弟學校，由於公視文化影視基地在岸內糖廠重新設置，賦予新生機，以「糖廠」為核心，結合生態、文史、語文、藝文、資訊等領域，從在地出發，完成「岸內糖廠」微電影創作。

圖說：

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