哈波在右外野展現驚人臂力，310英尺的助殺是本季最遠。（截自大聯盟官網）

費城人球星哈波(Bryce Harper)對戰前東家國民，一點都不手軟，面對一顆右外野的落地安打，哈波撿起球後一個墊步就展現驚人臂力，從右外野長傳不落地直接進三壘手手套，助殺成功也讓在場所有人驚呼，因為這記長傳不但球速150公里，而且飛行長達310英尺是本季最遠助殺，大聯盟官網還稱哈波的手臂是「加農砲」！

二局上半，國民小將羅布斯(Victor Robles)敲出右外野方向的全壘打前深遠安打，鎮守在右外野的哈波將球接起後，眼看羅布斯想要闖上三壘，立刻一個墊步後展現雷射肩，沒有落地就將球長傳進三壘手手套，成功將羅布斯觸殺在三壘前，而這個助殺美技也被大聯盟官網以標題「哈波用不真實的長傳展現他加農砲手臂」為題，表達這個雷射肩有多讓人驚訝。

根據「Statcast」數據顯示，哈波這個長傳球速達93.5英哩(約150.5公里)，距離310英尺是本季最遠的外野助殺，也是有Statcast系統後第二遠的助殺，僅次於去年8月12日運動家中外野手羅瑞亞諾(Ramon Laureano)的321英尺，哈波這技長傳與2016年4月23日普伊(Yasiel Puig)310英尺並列第二。

(中時電子報)