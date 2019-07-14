前總統馬英九今（14）天出席「台灣與民主的距離」研討會，致詞通篇砲轟蔡政府，近來強行通過「國安五法」，如今還加碼宣示下會期要完成「中共代理人」的修法，難道「思想犯」又要在臺灣借屍還魂？這種麥卡錫主義復辟的「綠色恐怖」令人毛骨悚然！蔡總統聲稱「我們會因為民主而偉大」，實際上是「民進黨因反民主而獨大」，呼籲人民用選票捍衛民主，撥亂反正。

長風基金會與馬英九基金會今天共同舉辦「台灣與民主的距離」研討會，聚焦於「轉型正義與民主」、「獨立機關與民主」、「公民社會與民主」三面向，壓軸則為圓桌論壇，長風基金會董事長江宜樺、前台北縣長周錫瑋等人均將參加。

馬英九上午致詞通篇砲轟蔡政府，執政三年來，「轉型正義」轉向威權復辟，黨產會不經法院許可，就擅自凍結沒收反對黨財產，促轉會自我定位為「東廠」，打擊反對黨候選人。諷刺的是，「蔡系」監委不僅彈劾管中閔，更把黑手伸進司法界，彈劾曲棍球協會詐領補助款案的檢查官，干預司法的手段卻比過去有過之而不及。

針對公投法修正後，確定公投與大選脫鉤，自2021年起，每2年在8月第4個星期六舉行投票。馬英九重批，蔡總統經常說她在捍衛臺灣的主權，但她可能忘了憲法第二條「中華民國之主權，屬於國民全體」規定，當蔡總統剝奪人民的公投權利時，還好意思說自己在捍衛中華民國主權嗎？

馬英九砲轟，蔡總統一向民主不離口，尤其會見外賓或出國訪問時，更口口聲聲以臺灣民主為傲，實際上卻打壓臺灣民主。這種說一套、做一套的態度，就是虛偽、欺騙，難怪連前總統陳水扁前總統、前副總統呂秀蓮，以及不少民進黨知名人士，都跳出來痛批蔡總統違反民主！

馬英九抨擊，蔡政府聲援香港反送中之際，又推動公投法修法，「她比港府更惡劣！不知自我檢討，還藉機操控反中民粹騙選票，令人不齒」。蔡同榮一生推動公投，人稱「蔡公投」，而蔡英文一日封殺公投，成了「蔡殺頭（投）」。

馬英九說，近來強行通過「國安五法」，加重刑責超過戒嚴時期，以政治操作箝制言論自由與人權，如今還加碼宣示下會期要完成「中共代理人」的修法，難道「思想犯」又要在臺灣借屍還魂？這種麥卡錫主義復辟的「綠色恐怖」令人毛骨悚然！

馬英九引用「民主國家如何死亡」書籍指出，「專制領袖濫用政府權力並完全壓制反對黨，民主制度就用欺瞞大眾的方式，一步一步走向死亡」，痛批蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，一步步摧毀民主政治賴以存在的法治國原則。馬強調，蔡總統說，「我們會因為民主而偉大」，實際上是「民進黨因反民主而獨大」，呼籲人民用選票捍衛民主，撥亂反正。

(中時 )