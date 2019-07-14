民進黨總統初選結果，前行政院長賴清德挑戰失利，隨後則持續保持低調。對此，日前退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡陣營或民進黨最好是放過賴清德，不要再糟蹋他了。像是假惺惺地喊「蔡賴配」，熟悉內情的都知道，那是在消費賴清德、玩弄、報復、玩死賴清德，「六月芥菜假有心」。

外傳為了暫離政治紛擾，賴清德出國了。對此，游盈隆在臉書指出，不管這消息是真是假，賴清德的確需要出國一陣子，去療傷止痛。他說就算最強壯的雷神索爾經歷民進黨這場醜陋、骯髒的總統初選也會受嚴重內傷，何況是肉身且深愛深信民進黨的賴清德。

「蔡陣營或民進黨最好是放過賴清德，不要再糟蹋他了」。游盈隆接著表示，像是一天到晚放假消息，假惺惺喊「蔡賴配」，熟悉內情的都知道，那是在消費賴清德、玩弄賴清德、報復賴清德、玩死賴清德，「六月芥菜假有心」。還有更可惡的是，要將賴放在不分區第十七名，幫民進黨衝政黨票，司馬昭之心路人皆知，就是要搾乾賴清德的剩餘價值。

游盈隆說他認識賴清德超過25年，君子之交淡若水，不常見面。但從旁觀察，可以很肯定的說，賴是一個「務實的理想主義者」。當一個理想主義者面對醜陋的現實時，務實面與理想面必然會有「天人交戰」。「我相信，現在就是賴清德『天人交戰』最激烈的時刻。他最後會做出什麼決定，將關係他一生的命運與評價」。

(中時電子報)