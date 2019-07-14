吉普車卡河床 苗栗男下車遭溪水沖走 11:502019/07/14 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣消防局接獲民眾報案，全力搜救失蹤男子。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廖姓男子不慎失足遭溪水沖走，消防隊全力搜救。（何冠嫻翻攝） 苗栗縣廖姓男子14日與友人各自駕駛吉普車到泰安鄉象鼻吊橋下，廖男車輛卡於河床，下車察看疑因失足遭流水沖走，目前仍由警消全力搜救中。 苗栗縣消防局接獲民眾報案，指稱民眾遭溪水沖走，立刻出動9名警消、5名義消、4車、1船、空拍機1台前往救援。消防局指出，34歲廖姓男子與賴姓友人各自駕駛吉普車，廖姓男子車輛翻覆卡於河床，他下車察看疑不慎滑倒遭溪水沖走，賴男立即打電話求救。消防隊到場後將車輛拉起，目前正全力搜救中。 (中時 ) #車輛 #男子 #搜救 #溪水 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年射楠西所長5槍通緝犯 凌晨遭警圍捕擊斃 09:122019/07/10 社會 為哪樁？外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消僵持10小時 17:422019/07/10 社會 墾丁小灣傳大學生溺水 警消搜救中 18:402019/07/10 社會 妻要離婚 他怒開瓦斯要「全家一起走」 11:472019/07/11 社會 暴雨溪漲 坪林露營9遊客落水受困 警消搜救 16:202019/07/11 社會 汐止獨居男陳屍租屋處 身體腐爛傳惡臭 16:202019/07/11 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 坪林戲水失蹤出動空拍 侯友宜越洋指示全力搜救 21:152019/07/11 社會 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 14:042019/07/12 社會 新莊獨居男失聯 警上門見倒臥血泊 10:422019/07/14 社會 社會熱門新聞 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 高雄男殺女友母 驚爆女友教唆男友行兇 - 社會 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 大社殺母案 女兒與男友裁定羈押禁見 - 社會 - 中時 酒吧服務生遭狼扯下Ubike 牛仔褲保貞操 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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