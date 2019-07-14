廖姓男子不慎失足遭溪水沖走，消防隊全力搜救。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣廖姓男子14日與友人各自駕駛吉普車到泰安鄉象鼻吊橋下，廖男車輛卡於河床，下車察看疑因失足遭流水沖走，目前仍由警消全力搜救中。

苗栗縣消防局接獲民眾報案，指稱民眾遭溪水沖走，立刻出動9名警消、5名義消、4車、1船、空拍機1台前往救援。消防局指出，34歲廖姓男子與賴姓友人各自駕駛吉普車，廖姓男子車輛翻覆卡於河床，他下車察看疑不慎滑倒遭溪水沖走，賴男立即打電話求救。消防隊到場後將車輛拉起，目前正全力搜救中。

(中時 )