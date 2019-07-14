傷人的5名男子，訊後將依妨害公務及傷害等罪名，移送至新北地檢署偵辦。(吳亮賢翻攝)

今日上午警察局長陳檡文，特別到光華所慰問受傷員警，並頒贈破案咖啡。(吳亮賢翻攝)

新莊警分局一名25歲的柯姓員警，13日晚間11時許到鴻金寶麻吉廣場前巡邏剛好遇上從KTV走出的5名醉漢，5名男子喝醉語意不清又喊著說要找人，柯員便請他們先返家休息，不料卻遭言語挑釁，又被出手拉扯、攻擊，造成柯員身上多處拉傷、擦傷，警方立即調遣快打部隊23名警力到場支援，將5名男子當場逮捕，並帶回派出所偵辦。

據了解，5名男子年紀大約都30多歲，昨日晚間相約到新莊鴻金寶麻吉廣場KTV唱歌，酒過三巡後準備離開時，在門口看見巡邏的柯姓員警，便上前說要找人。

過程中5名男子疑似不滿員警要他們先回家休息，便開始以言語挑釁，更還囂張的在大街上出手拉扯、攻擊柯姓員警，另一名巡邏員警見狀隨即請求支援，23名快打部隊警力到場後，立刻將5名男子壓制在地，並帶回派出所偵訊。

警方指出，這起攻擊事件造成柯姓員警左側肩膀拉傷，右手肘、手指擦傷，柯員事後也決定提告，傷人的5名男子，訊後將依妨害公務及傷害等罪名，移送至新北地檢署偵辦。

今日上午警察局長陳檡文，也特別到光華所慰問受傷員警，並頒贈破案咖啡，警方表示，絕不容許酒後藉機鬧事的行為，以及街頭暴力及挑釁公權力之情事發生，一定會用最快速的優勢警力壓制並逮捕，提供市民朋友一個安全與安寧的生活環境。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

新莊5莽男酒後滋事 竟出手攻擊巡邏員警（中天新聞）

(中時 )