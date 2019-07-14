網友留言。（圖片翻拍自宅神朱學恒臉書）

曾參與太陽花的林飛帆將接任民進黨副秘書長，有網友就在網路上統整林飛帆如何罵民進黨的新聞，譏諷不是對民進黨很失望嗎？更有綠黨工接受媒體訪問時，要林飛帆為先前批評民進黨一事致歉，對此，宅神朱學恒幫回：才不要呢哼！網友大讚神回應。

林飛帆將接任民進黨副秘書長新聞發酵後，有網民在批踢踢以《林飛帆：對民進黨失望透頂！》為題，列舉林飛帆砲轟民進黨的新聞，其統整如下：「陳菊、張志軍搞閉門會 林飛帆：對民進黨非常失望！」、「林飛帆：對民進黨失望透頂，公民團體會投入選舉！」、「林飛帆：我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」、「林飛帆：完全執政的民進黨要避免說一套、做一套」等的新聞。此文一出，網友叫好！

而有綠黨工接受《聯合報》訪問時表示，林飛帆任副秘書長前，是否應先對之前批評民進黨的事情致歉一下？否則會讓很多支持者很不以為然。對此，朱學恒於臉書幫答：才不要呢哼！

網友大讚神回應，紛紛留言表示，「工作不好找丶終於找到了」、「他的入黨，讓我知道當年的王院長多會喬了。喬的好，真的綠皮綠骨」、「真的不一樣了，林飛帆時代力量的人都靠這一段有政治仕途收入了。當初的學生們，哈嘍哈嘍你們還在嗎？去哪裡了？這一段抗議寫進履歷有替你們加薪嗎？可以替你們爭取什麼好的海外工作嗎？還是你們被派去香港繼續亂賺錢了？」、「真香」、「參與太陽花學運的學生成為林飛帆擔任黨職的階梯了」！

(中時電子報)