國民黨總統初選候選人郭台銘傳出有意與台北市長柯文哲合作，傳出2人明天將見面談合作細節，對此，柯文哲今上午受訪表示，目前明天沒有排這個行程，至於會不會新增行程再講吧！至少現在沒有這個行程安排。

國民黨初選民調結果明天出爐，外界關注郭台銘如果落敗可能會脫黨參選，並與柯文哲合作，「郭柯配」成為近期熱門話題，尤其是2人近期發言頗有默契，像是育兒政策拋出國家幫你養，就連明天是否見面也異口同聲說明天再講。

對於政策與郭雷同，柯文哲表示，每天面對問題差不多，一個政策從構思到找錢、設計，後來發現政策最難是執行力，要怎麼設計出來，還要說帖、SOP，他發現喊口號比較容易，實際要去做要花時間。

至於近期與郭台銘默契好，例如是否合作下周一再講跟民調與民意有落差口徑一致，柯文哲解釋，不是啦，當不想說話就會說明天再講，這是人之常情，作為人類語言共同反應。

柯文哲明天一整天沒安排公開行程，引發與郭見面遐想，柯文哲先是裝傻，「明天沒公開行程嗎？我怎麼不想得，我常常當天早上才知道行程」，接著又說，明天是沒排這個行程，至於會不會臨時新增再講吧。

(中時 )