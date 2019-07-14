今天起至周二，全台各地炎熱，特別是大台北地區、花東縱谷、台東南方容易出現35度以上高溫，山區午後有雷陣雨。氣象局指出，周三菲律賓附近低壓帶逐漸北抬，花東及恆春半島開始降雨，98W低壓也不排除有成颱機率。

氣象局資料顯示，周三起太平洋高壓開始減弱，菲律賓附近低壓帶逐漸接近，為天氣轉折期，花東、恆春半島開始斷斷續續降雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周四至周六（18日至20日）低壓帶北移，到巴士海峽、臺灣一帶，大氣不穩定，東半部及南部有局部短暫陣雨，北部、中部午後雷陣雨機率提升，出現極端高溫的機率降低。

氣象局提醒，在低壓帶中有熱帶系統發展的可能，未來一週有成颱機率，若發展成台，將為今年第5號颱風「丹娜絲」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書PO文，季風低壓98W正在關島附近的大低壓帶醞釀，「這個系統範圍廣泛，虛胖型，整合不易，發展起來費時，強度介於熱帶低壓到輕度颱風。會在太平洋高氣壓導引下朝西北移動，下週三左右會到菲律賓、台灣之間」。

(中時電子報)