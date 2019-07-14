蔡英文參觀海地台灣商品展(崔慈悌攝)

蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間13日下午與海地總統摩伊士進行雙邊會談，摩依士期待兩國未來能在各個領域加強合作，台灣也能尋找其他國際夥伴協助海地發展。蔡英文則承諾，作為海地堅實友邦的台灣，會協助海地發展，也希望兩國持續深入交流，創造更多合作的新進展。

蔡英文總統率領的訪團經過3個多小時的飛行，在今天下午抵達海地共和國太子港國際機場。海地總統摩依士伉儷迎於機梯旁，並陪同蔡總統接受禮兵致敬及檢閱海國軍警聯合儀隊。

專機停妥後，我國駐海地大使胡正浩及海國總統府大禮官馬濟登機迎接蔡總統。蔡總統下機後，在國安會秘書長李大維及外交部長吳釗燮陪同下，接受海國女童獻花。

隨後，訪團隨即登車轉往海地先賢祠，蔡英文總統抵達後，與摩依士共同持花圈向海國先賢獻花，並靜默一分鐘。隨後，蔡總統也於金冊上提辭「緬懷前賢、攜手共創未來」留念，以表達對兩國情誼的珍視。

蔡英文和摩依士與海國官員隨後也舉行雙邊會談，蔡英文特別感謝摩依士總統伉儷親自陪同我們訪團進行參訪活動。包括共同主持海地台灣商品展開幕典禮，以及參觀和聽取兩國重要合作計畫，尤其是「強化海地電網系統計畫」的簡介。

蔡英文表示，彼此對兩國共同關切事項交換意見，行程非常充實、有意義。除了今日行程看到的海地台灣商品展、以及「強化海地電網系統計畫」，過去這些年來，我們技術團也讓台灣培育優良稻種的技術，可以在這裡扎根發展，提升海地的自產稻米量，落實聯合國糧食安全永續發展的目標。

除了現在正在進行的合作計劃以外，她也希望台灣在各領域的經驗，不論是基礎建設、農業、教育或醫療、經貿等領域，都可以跟海地分享，並且有更進一步的合作。

由於海地國內政局仍動盪，蔡英文提到，她深刻體會到摩依士對國家建設急切的心情，也希望海地可以有更穩定的社會跟政治，讓經濟也可以發展。「身為海地一直以來堅實友邦的臺灣，我們會持續跟海地合作，協助海地的發展」。也希望台灣和海地能夠持續深入交流，創造更多合作的新進展。

摩依士則表示，台海兩國目前正在進行許多非常重要的合作計畫，包括目前正在執行的稻種計畫、太陽能幫浦的資助計劃，以及「海地電網強化計畫」。期待未來能在各個領域加強合作。也期盼台灣能尋找其他國際夥伴共同協助海地發展。

(工商 )