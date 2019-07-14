先前自己還在社群媒體放話，即將代表澳洲出賽男籃世界盃的七六人明星後衛班西蒙斯，如今打算說話不算話，因為《ESPN》權威記者沃納洛斯基接獲王牌經紀人瑞奇保羅通知，班西蒙斯打世界盃機率只有5成，因為他要狂練三分球！

班西蒙斯今年夏天才跟七六人完成5年1.68億美元提前續約協議，如今身價大幅上揚，所以反悔不打男籃世界盃也屬正常，根據沃神收到線報，班西蒙斯今年整個休兵期，都將提前準備下個球季，也總算認清自己不會投三分球事實。

上季場均16.9分、8.8籃板及7.7助攻的班西蒙斯，投籃命中率雖高達5成63，兩年職業生涯卻未投進任何一顆三分球，目前生涯三分球出手17次都告落空，也讓他的進攻手段無法真正完整，努力苦練三分外線當屬目前訓練重點。

只是少了班西蒙斯，澳洲男籃大名單當中還有戴拉維多瓦、貝恩斯、波格特、米爾斯、英格利斯等NBA球員可能參加，澳洲在今年8月底中國大陸開打的男籃世界盃被分在H組，將跟加拿大、立陶宛、塞內加爾等強敵競爭晉級資格。

(中時電子報)