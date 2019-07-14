太陽花學運領袖林飛帆傳出將接任民進黨副祕書長，媒體今詢問台北市長柯文哲怎麼看？柯文哲說，畢業總要找工作，林以前指揮過太陽花學運應該還可以；至於林是否可以幫助民進黨拉到年輕選票？柯文哲認為，不要想那麼多，就是一份工作，做了才知道。

明年立委選舉，民進黨與時代力量面臨大綠小綠競合關係，外界解讀林飛帆與時力關係好，下一步就是處理大綠小綠整合。對此，柯文哲表示，實際在政治圈運作就曉得，不要幻想一個政黨一、二、三口徑就一致，很難啦！每個人都是獨立個體，民進黨內部一樣也是地方派系林立，不要幻想貼標籤動作就會一致。

對於如何爭取青年軍支持，柯文哲說，每天都在工作沒在想什麼，［尤其是我們什麼都沒有，只能效法90年前蔣渭水作法到處演講」，這是他的理念，要從政治領導者變成文化傳道者，柯強調，他不認為換總統就能跟王子公主依樣過著幸福快樂的日子，不太可能。

柯市府近期狂黨政績牌，被解讀是選前釋出利多搶票，柯文哲表示，不是打政績牌，而是政策需要說明，而且很多政策需要一段時間去做才能知道成效，觀察期約要1、2年。

(中時 )