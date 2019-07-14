零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香市長柯文哲到場，身穿回收牛仔褲再造背心，化身零廢棄代言人。（圖／記者王英豪攝）
零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香市長柯文哲到場，身穿回收牛仔褲再造背心，化身零廢棄代言人。（圖／記者王英豪攝）

零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香堤廣場登場，台北市長柯文哲到場，身穿回收牛仔褲再造背心，化身零廢棄代言人並參觀攤位。學姐黃瀞瑩與形象大使Gail一同合唱。

(中時 )

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