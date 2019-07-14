零廢棄音樂節《曙光祭》學姐與Gail合唱 13:282019/07/14 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香堤廣場登場，學姐黃瀞瑩（左）與形象大使Gail（右）一同合唱。（圖／記者王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香市長柯文哲到場，身穿回收牛仔褲再造背心，化身零廢棄代言人。（圖／記者王英豪攝） 零廢棄音樂節《曙光祭》在信義區香堤廣場登場，台北市長柯文哲到場，身穿回收牛仔褲再造背心，化身零廢棄代言人並參觀攤位。學姐黃瀞瑩與形象大使Gail一同合唱。 (中時 ) #零廢棄 #學姐 #音樂節 #曙光祭 #Gail #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾小平脫黨挺柯 王世堅批「失意政客聯盟」 21:502019/07/10 政治 朱斷言柯若參選將第三 柯酸：他斷言自己第幾？ 10:122019/07/11 政治 傳時代力量欲切割 柯：一人不代表全黨 10:202019/07/11 政治 兩岸論述遭質疑 柯：平衡是最佳戰略 11:002019/07/12 政治 富邦證挺中職 G!POP音樂節聽歌做公益 14:422019/07/12 財經 穀稻秋聲音樂節 串聯富里年輕人 17:242019/07/12 財經 《匯流》民調 韓國瑜大勝蔡柯逾20個百分點 20:112019/07/12 政治 隔4年柯文哲再併派出所 龍山所今揭牌 14:042019/07/13 社會 郭台銘擬找柯文哲合作 柯：初選後煩惱還來得及 16:272019/07/13 政治 林飛帆接副祕助綠搶年輕票？柯：就是一份工作 11:372019/07/14 政治 娛樂熱門新聞 壽命只剩6個月？！強尼戴普含淚謝粉絲 人生最珍貴：生兒育女 - 娛樂 「村長」詹江村不戰館長了 揭陳之漢驚人變化！ - 娛樂 迪麗熱巴一開口GG了！唱《騎士精神》嚇哭Jolin粉絲 - 娛樂 切除前列腺保命 男星爆失禁掛尿袋度日 - 娛樂 離婚台灣富商單身7年 女星爆第二春轉戀小5歲醫生 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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