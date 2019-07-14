國民黨初選民調最後一天，前鴻海董事長郭台銘今天仍到景美掃街拜票，要拚最後一天。不過外界仍最憂心是郭會不會脫黨，會不會出現「郭柯配」？郭台銘之前回應「只要中華民國贏，任何選項都有可能」，今天他受訪再談此事，值得注意的是，郭台銘再提「中華民國」時，突然改口應該稱「中華民國台灣」，似與蔡政府的論述相近。

郭台銘今天被媒體問到，他說只要中華民國贏，任何選項都有可能，那心中認為誰也是認同中華民國呢？郭台銘回答，「我是覺得說喔，中華民國是，我們現在，我們現在『中華民國台灣』啦，應該講，我們現在『台灣的這塊中華民國』喔，要認同，要能夠贏，也許這次是選舉最重要的，如果不能贏，贏了選舉也沒有用，要贏得選舉才是最重要的。」

郭台銘過去多次談及「中華民國」時，未曾以「中華民國台灣」稱之，而是直接說「中華民國」，反倒是蔡英文總統則是確立了「中華民國台灣」的稱呼方式，目前出訪行程中，多次稱「中華民國台灣」、「中華民國台灣總統」。郭台銘突然改口，似是想向綠營、中間靠攏。

對於黨主席吳敦義昨天在臉書上貼文說，要團結選出最正當的候選人是不是針對郭台銘在喊話，郭台銘回應，「昨天坐高鐵回來有碰到吳敦義，他當下沒有跟我喊話，所以我覺得他是對所有候選人喊話，而不是針對我說的。」

提到明天初選結果會後記者會，周錫瑋跟張亞中均表示會出席，朱立倫則說不會出席，郭台銘回應，明天已經有行程，行程也尚未調整，不出席的成分應該比較大，會派代理人代表出席。

郭台銘強調，會努力走到最後一刻，一切狀況等到明天公布後再來看，這是他一向堅持的態度，民調還沒做完，也希望選民能夠看得到、聽得到。

(中時 )