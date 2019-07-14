「三多女神」上原亞衣是日本知名AV女優，引退以前，是業界「童顏巨乳」代表人物，然人氣爆棚的她，卻在2016年宣布引退，這中間甚至一度關閉社群帳號，本以為女神是要完全回歸平凡樸實生活，沒想到日前她不但重啟推特及IG，甚至連身體都解禁，睽違3年首度裸露！

已經引退長達3年的AV女王上原亞衣，日前重新回歸社群網站，然多以分享生活點滴為主，比較起過去當AV女優的時期，尺度顯得相當保守，近來她在IG透露自己正在減肥，大方將方法及心得分享跟粉絲知道，然10號當天確有大膽舉動。

只見上原亞衣先貼出了一張自拍照，然緊接在這張照片後頭，是她僅著一條黑色小內褲、上半身全裸的養眼辣照，展現減肥成果，也是睽違3年首度脫去衣衫，是目前IG帳號上尺度最大的一張照片，因此引發網友暴動，短短三天這張照已吸上萬讚，足見上原亞衣仍具有超高人氣！

(中時電子報)