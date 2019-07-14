空勤總隊出動直升機，依空拍機定位位置，將范男遺體吊掛上岸。（王文吉翻攝）

台中范姓男子12日陪兒子到台中火力發電廠出水口旁堤岸海釣，中午左右不慎失足落海失蹤，海巡及空勤總隊出動船艇及直升機，加入陸海空大搜尋。台中港務消防隊今天上午8點多接獲釣客通報，在台中港北防波堤發現溺者，經空拍機定位，空勤直升機配合吊掛上岸，由家屬確認范男身分，後續交由港警依法處理。

據了解，54歲范姓男子設籍在台中神岡，12日一早陪同兒子到台中火力發電廠出水口釣魚。范男兒子向搜救人員表示，當時爸爸在堤岸上看人釣魚，疑似踢到不平整路面，不小心失去重心落海，雖然爸爸會游泳，但沒有抓到任何漂浮物。

范男身穿橘色衣服，落海後往北漂，台中港務消防隊接獲台中市消防局轉報，立即出動大批人車前往搜救，但搜救人員到場時，海面上已不見溺者蹤影，海巡單位及空勤總隊也出動船艇及直升機支援，進行陸海空大搜尋。

范男在台中港南邊落海，失蹤2天，14日上午8時許，1名釣客在台中港北防波堤發現疑似溺者在海面漂浮，台中港務消防隊立即動用空拍機定位，同步申請空勤直升機將溺者吊掛上岸，經家確認死者為范男，後續交由港警處理。

(中時 )