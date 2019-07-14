中國大陸與加拿大關係持續惡化，加國外交部12日證實，又一加國公民在大陸被逮捕，渥太華基於隱私法，並未透露逮捕原因及其他細節。

綜合加拿大廣播公司新聞網（CBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，加國外交部上周五晚間發布電郵聲明稿證實，一名加國公民已在山東煙台市被逮捕。聲明稿指出，基於隱私法，外交部無法提供拘留原因等進一步細節，僅表示加國已提供領事服務。

自2018年12月加拿大當局在美國要求下於溫哥華國際機場逮捕華為財務長孟晚舟後，大陸又以「危害國家安全」為由拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及在大陸經商的商人史佩弗（Michael Spavor），引發外界認為此舉是報復的聯想，同時大陸也陸續禁止包括油菜籽、豬肉等加國農產品輸入大陸，中加兩國關係陷入緊張。不過報導指，目前沒有跡象顯示此次被逮加國公民與康明凱、史佩弗被捕案件有關。

值得注意的是，10日江蘇省警方才宣布在徐州市逮捕16名涉及吸毒的「英孚」（Education First）語言學校外國師生，當中包括7名外籍教師、9名外國籍學生，儘管英孚語言學校拒絕透露遭捕師生國籍，英國駐大陸大使館已證實，當中4人為英國公民。

大陸當局指出，被捕外國人中，1人為刑事拘留，其餘人等為行政拘留，另有3名大陸本地人也在此案中被捕。

中國大陸對於非法毒品販運採取零容忍政策，任何人一旦持有超過50克受管制物質，就可能面臨死刑懲處。大陸先前已經以走私毒品罪名判處另外兩名加拿大人死刑。

(中時電子報)