一名在鋼琴酒吧擔任服務生的女子，凌晨下班後準備騎Ubike回家，竟然突遭陳姓男子從後摟腰還將她扯下車，跨坐她身上企圖脫褲；幸好女服務生穿著合身牛仔褲，不易解開，加上她拚命掙扎狠踹惡狼，陳男說完「不要就算了，我本來想給你」離開。高等法院維持一審判決，將陳男依妨害性自主罪判1年2月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，2017年8月某日凌晨近4時，在鋼琴酒吧擔任服務生的小薰（化名）下班，前往新生北路高架橋下騎Ubike，突然遭陳姓男子從後雙手摟腰，她回頭發現是陌生人大喊「你是誰啊」，陳男沒說話將她拉倒地上，接著撲在小薰身上，企圖親小薰嘴巴、拉她內衣，還拉扯她褲子。

小薰控訴，可能因為當天她穿的是合身牛仔褲，扣子不好解開，加上她一直踹他、大喊救命，後來陳男就倖倖然站起來，看著她說「不要就算了，我本來想給你」，然後離開現場。

陳男遭逮後辯稱，當天酒後誤認小薰是友人，才「輕微碰觸」對方，小薰是因受到驚嚇才從腳踏車上摔落受傷，矢口否認有何強制猥褻犯行。

台北地院一審將陳男依妨害性自主罪判處1年2月徒刑，但檢察官認為陳男說出「本來想給你」等語，應是強制性交未遂罪而非強制猥褻罪，量刑太輕提起上訴；不過高院合議庭認為，檢方無法舉證陳男的犯意是強制性交或是強制猥褻，認定原審判決未逾越法律賦予的範圍，因此駁回上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

(中時電子報)