葉元之

鴻海集團創辦人郭台銘，11日上節目受訪時，對高雄市長韓國瑜「溫情喊話」，盼他留守高雄、為藍營創造「三贏」，甚至喊「就算大哥拜託你」。新北市議員葉元之也在節目上用把妹策略解析郭董的「大哥拜託你」，將在場主持人與來賓都逗笑了。

葉元之在臉書發文並附上「大政治大爆卦」的影片。他說，用把妹策略解析郭董的「大哥拜託你」。郭董一方面跟韓國瑜說「大哥拜託你」，打悲情牌；另一方面到今天為止，郭董還是強調，會不會脫黨等星期一結果出來再說。這就是一種兩手策略，民調還在做，希望能拉抬自己的支持率。

葉元之說，郭董說「大哥拜託你」，其實根本不是講給韓國瑜聽的，而是講給選民聽的。他想傳遞的訊息是，貴為全台首富的郭董，都願意為了國家蒼生，低聲下氣，拜託他的小老弟韓國瑜，選民能不感動嗎？

除了悲情牌外，郭董也打威脅牌。到目前為止郭董都不承諾不脫黨，這是在告訴藍營選民，如果你們不支持我，到時候我出走了，這是你們國民黨的損失。目的是希望造成藍營選民的危機感，拉抬民調。

葉元之表示，這就好比說兩個男生追女生，其中年紀較大的A男送鑽石鮮花招式用盡，但是就無法得到女方歡心，於是出險招，拜託B男讓他，而女生看到有身分地位的A男願意為了她低聲下氣，一時心軟。

另一方面，A男也釋放訊息，告訴女生說，若不願接受他，他可能會去追另一個女生，讓這女生產生危機感，因而考慮跟A男在一起。

至於結果如何，他說，可能會產生兩極效果。第一種效果，女生真的跟A男在一起；第二種效果，女生更加對A男反感，而選擇B男。郭董，當然希望達到第一種效果。葉元之問，但藍營選民，你們會做出什麼反應？

(中時電子報)