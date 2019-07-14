紅色保時捷失控衝入對向車道，衝撞大貨車。（民眾提供）

今（14）日上午6時許，35歲陳姓男子駕駛保時捷跑車行經新北市北宜路48.2公里處往宜蘭方向，轉彎時疑因失控打滑，車輛跨越雙黃線衝入對向車道，逆向撞上謝姓男子駕駛的大貨車，陳男身上多處擦傷，隨後被送往萬芳醫院，無生命危險。

警方獲報到場，雙方酒測值均為0，肇事責任已在調查鑑定。

(中時 )