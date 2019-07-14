紅色保時捷衝北宜 失控逆向撞大貨車 12:012019/07/14 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 紅色保時捷失控衝入對向車道，衝撞大貨車。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紅色保時捷失控衝入對向車道，衝撞大貨車。（民眾提供） 今（14）日上午6時許，35歲陳姓男子駕駛保時捷跑車行經新北市北宜路48.2公里處往宜蘭方向，轉彎時疑因失控打滑，車輛跨越雙黃線衝入對向車道，逆向撞上謝姓男子駕駛的大貨車，陳男身上多處擦傷，隨後被送往萬芳醫院，無生命危險。 警方獲報到場，雙方酒測值均為0，肇事責任已在調查鑑定。 (中時 ) #男子 #駕駛 #跑車 #保時捷 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心終老》備受病痛折磨 盼安樂解脫 01:052019/07/11 生活新聞 安心終老》安樂死爭議大 衛福部：病主法有助善終 01:052019/07/11 生活新聞 BMW新車全面到位 汎德永業高喊第3季營運衝鋒 10:142019/07/11 財經 北市友善心運動 推動公車駕駛關懷長者 14:292019/07/11 生活 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 超狂！雷諾F3方程式賽車0元起標引熱議 09:282019/07/12 生活 南華大學生命探索營 培育新生良好學習力 16:262019/07/12 新消息 北市運將突昏迷撞車 緊急送醫搶救中 18:182019/07/12 社會 陳妙玲2019年個展 25日上秀 04:102019/07/13 產業．科技 發現高齡駕駛 楊梅警協助返家 10:362019/07/13 社會 社會熱門新聞 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 高雄男殺女友母 驚爆女友教唆男友行兇 - 社會 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 大社殺母案 女兒與男友裁定羈押禁見 - 社會 - 中時 酒吧服務生遭狼扯下Ubike 牛仔褲保貞操 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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