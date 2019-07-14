◎芥末涼麵 雙重衝擊添風味

酷夏來臨，熱騰騰的食物總是讓人吃得汗流浹背，想選擇「涼性」的食物消消暑，而「涼麵」則是首選之一，不僅能一解燥熱的感覺，還可兼顧「飽足感」。位在基隆市中心的「太祖魷魚羹」推出夏季限定的涼麵，其中「雞絲涼麵」頗為出色，讓人一口接一口，欲罷不能。

◎在地淚推 正餐也能當點心

位於新北市中和區連城路的「洪記涼麵」，是中和人共同的記憶之一，伴隨無數中和人成長，涼麵Q彈、有嚼勁，可以當正餐也可以當點心，價格實惠又好吃。民眾笑稱，「若不知道洪記，就不是中和人。」

◎清爽開胃 皮蛋泡菜新滋味

皮蛋配涼麵蹦出新滋味，苗栗市南苗市場附近1家涼麵店，每逢用餐時人潮絡繹不絕，業者研發的創新吃法，讓涼麵也能吃得與眾不同，店內除了販售淋上芝麻醬，市場接受度高的原味涼麵，加上皮蛋和韓式泡菜的綜合涼麵，特殊口感更讓人難以忘懷。

◎曹園涼麵 多種口味任你選

彰化市公園路上的曹園涼麵，讓人吃了就停不下來，招牌涼麵口味多樣，有雞絲、柴魚、檸檬、沙拉、原味，特製涼麵還有日式和風、泰式酸辣和炸醬涼麵，除了Ｑ彈麵條，別有風味的獨門配方的醬汁，甜中帶酸，讓人特別地回味，一躍成了彰化特色小吃。

◎川味涼麵 酸酸辣辣超帶勁

市面上的台式涼麵多數都以麻醬調製，口味也偏甜，但台南市重慶肥腸麵館的川味涼麵卻很不一樣，不僅以特調的酸辣醬汁現場調製，還能配合消費者的口味調整辣度，讓人一試就難忘。

◎涼爽解熱 麵細醬香好開胃

創立於民國55年的王記涼麵已有50多年歷史，傳到老闆娘蘇惠婷已是第3代，仍保留著傳統風味。王記涼麵的麵條較細，醬汁香甜，配上大量的配菜，吃起來非常清爽，附上免費的味噌湯更是一絕，讓人一盤接一盤停不下來。

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(中時電子報)