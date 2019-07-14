台中市三寶護持會14日在烏日台中國際展覽館，舉行第32屆中區全國供佛齋僧大法會，近7000位出家法師與約2萬名信眾齊聚一堂，共同誦經祈福。副市長楊瓊瓔表示，中區全國供佛齋僧大法會每次均吸引數萬信眾虔心祈福，有益淨化人心、安定社會。

今日供佛齋僧大法會，包括台中市副市長楊瓊瓔、立委沈智慧、市議員吳瓊華、民政局長吳世瑋等人均與會，祈求風調雨順、國泰民安、社會安定、人心淨化。

楊瓊瓔表示，中區全國供佛齋僧大法會原本在彰化縣立體育館舉辦，隨著參與人數增加，99年起則至台中市舉辦，而近幾年來在三寶護持會的努力下，法會規模愈發盛大、莊嚴，每次均吸引數萬信眾共襄盛舉，對淨化人心、安定社會有所助益。

楊瓊瓔指出，國家社會如要進步，除靠政府與人民同心協力，也要仰賴宗教發揮無形力量。供佛齋僧大法會以虔誠心準備清淨食物，供養出家修行人，為現世父母消災祈福，報答雙親養育之恩，有益家庭和樂，能讓家庭和諧、社會安定、國家進步。

民政局強調，齋僧法會源自於佛經「目連救母」故事，強調以虔誠心供養出家修行人，可報答雙親養育之恩，也可為過去七世父母超薦、離苦得樂，與固有孝道倫理傳統相符，而齋僧法會流傳至今，每年均有數萬人參加，法會規模逐年擴大。

(中時 )