6月初陷入低潮的雙城隊凱普勒(Max Kepler)，面對印地安人投手包爾(Trevor Bauer)連3打席開轟一掃陰霾，14日兩人再度碰頭，這次凱普勒力行「見一次轟一次」，對戰包爾單場雙響炮，單季對單一投手連5打數敲全壘打，是大聯盟史上第一次。

6月7日賽前21支0的凱普勒，面對包爾敲出單場三響炮，助他揮別低潮，今日兩人再度對決，包爾又成為凱普勒的「大補帖」，首局凱普勒擔任第一棒，在等了2顆壞球後，對內角速球積極出棒，擊成中外野方向首局首打席陽春炮；第2局將78.7英里的彈指曲球也撈成一發全壘打，為本季第23轟。

包爾對上凱普勒狂挨轟，一臉無奈。（美聯社）

4局上凱普勒遭到包爾三振，才讓包爾扳回一點顏面，不過凱普勒對決包爾寫下大聯盟自1961年有紀錄以來，史上首次單季面對同一打者連5打數開轟的紀錄，過去大聯盟連5打數開轟都是跨季完成，有2003至04年的戴加多(Carlos Delgado)對決索沙(Jorge Sosa)；以及1963至64年霍華德(Frank Howard)棒打亨德利(Bob Hendley)。

凱普勒至今敲出23支全壘打已是生涯新高，全壘打數在美聯外野手排行名列第3，僅次於天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)以及索利亞(Jorge Soler)，是稱職的外野炮手。而他的WAR值(勝場貢獻值)有2.8，在美聯外野手也排在第3位，是雙城不可或缺的火力。

(中時電子報)