李威勳國三時轉讀技藝班，他的實作成品讓明台高中的專業教師讚不絕口。（校方提供）

就讀技藝班的李威勳（右一）沒有補習，同時錄取台中一中、台中高工。（校方提供）

國中教育會考放榜，潭子國中表現不俗，其中，技藝教育專班學生李威勳更是允文允武，除參加台中市技藝競賽，榮獲設計職群個人組冠軍，並透過技優甄審取得第一志願台中高工建築科的入學資格，而在這次會考也榮獲5A滿分的佳績，錄取台中一中，堪稱全方位發展。

李威勳的姐姐之前也是就讀潭子國中技藝專班，並參加臺中市技藝競賽，同樣榮獲設計職群第1名，透過技優甄審進入台中高工建築科就讀。喜歡素描的李威勳深受姐姐影響，國三時參加技藝班，勇奪台中市技藝競賽第1名的佳績，學業方面也沒有偏廢。

校長蔡玉玲表示，在學校教學正常化的學習下，李威勳除技能方面的成長，在沒有補習的狀態下，依照老師教導的課前預習、上課認真聽講、課後確實複習，精熟課程內容等紮實的學習方法，畢業以優異成績榮獲市長獎。

蔡玉玲表示，為引導學生發展長才，學校在五育均衡理念下，提供各項給予學生發展興趣與優勢的機會，如管樂團、體育班、技藝班等。技藝班開設「商業與管理」及「設計」兩種職群，李威勳對後者感興趣，合作學校明台高中的專業教師對他的實作成品讚不絕口。

蔡玉玲說，李威勳雖然模擬考未曾拿過5A，仍堅持到最後一刻，考前配合學校複習內容，最終一舉突破、脫穎而出，獲得5A滿分，且畢業以優異成績榮獲市長獎。至於升學部分，會跟家人討論是要就讀台中一中或台中高工。

輔導主任嚴銘政表示，李威勳也是學校重視品德教育下的具體例證，不論是擔任班級幹部的認真盡責，或是待人接物的謙和有禮，都顯現出潭子國中近年來以品德、學業、技能三者兼備的教育理念已卓然有成。學校也會在此基礎上，全心照顧、盡心教導每一位潭中學子。

(中時 )