反《逃犯條例》引發多場大規模示威遊行、甚至警民衝突，有記者在採訪期間疑受到警方驅趕、辱罵。香港七個傳媒工會14日發起「停止警暴、捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。遊行路線會經過「特首辦」和「警察總部」。

據港媒《香港01》報導，七個傳媒工會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台製作人員工會14日舉辦「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。活動於早上10時半發起，由夏？花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

現場有數百名參加者，不少響應大會呼籲穿上黑衣，更有參加者穿上印有「記你老母」字句的黑衣。此字句是6月12日衝突中，商台記者在多次表明身份後，仍遭警員揮棍多次推撞，其中一名警員更向記者稱「記你老母」。

約上午11左右，已有約500人到場，隊頭即將起行，遊行人士會手持有兩張大型標語，上面寫上「自由天空」和「停止警暴，捍衛新聞自由」的字句。

香港記者協會呼籲，參加者途經警總時可展示記者證，因警方執法時未有展示委任證，故希望記者可向警方展示自己的專業和「代表我們是光明正大」。此外遊行終點為特首辦，屆時將宣讀遊行宣言，同時將請願信和行家受不禮貌對待的圖片貼在水馬上。

舉辦單位強調，這次是沈默的遊行向權力機構表達不滿，強調是和平有秩的遊行，不會有任何升級行動，亦不希望有辱罵警察的情況發生。

(中時 )