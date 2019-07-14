前新北市長朱立倫14日到桃園景福宮參香，也爭取民眾支持。（賴佑維）

前新北市長朱立倫14日到桃園景福宮、慈護宮、三聖宮參香，獲得不少民眾歡迎，高喊支持朱立倫。朱立倫說，2020最大的變數，就是國民黨會不會團結一致，只要國民黨團結，任何的難題都能夠克服，國民黨不團結，光不團結就可以打包。

媒體詢問是不是覺得民調過程不公平，朱立倫表示，不要再說公平不公平，自己會全力以赴，。朱立倫也說，自己一路走來，不斷的呼籲大家團結一致，15日後國民黨也一定要團結一致。他提到，會堅持這個理念，15日也會透過召開記者會的方式，用比較完整的論述，完整的心情跟大家報告。

有媒體提出，未來國民黨的5大難題，包含鐵粉整合、高雄市長恐補選、吳敦義主席保衛戰、與王金平整合、兩岸論述等，朱立倫說，與其說是國民黨大難題，倒不如說是2020年選舉最大的變數，就是國民黨會不會團結一致。只要國民黨團結，任何的難題都能夠克服，國民黨不團結，光不團結就可以打包。

(中時 )