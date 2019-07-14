今（14）日全台仍是多雲到晴、高溫炎熱天氣，大台北地區、花東縱谷及台東地區皆有機會出現37度以上高溫。中央氣象局表示，菲律賓東方海面低壓帶，預估今、明兩天可達熱帶性低氣壓強度，亦「不排除形成颱風」，周三起將影響台灣，南部、東半部將轉為全天短暫陣雨，中部以北的午後雷陣雨亦將更為明顯。

氣象局預報員張承傳表示，氣象局今日上午已針對桃園市、基隆市及宜蘭縣發布36度以上黃色高溫燈號，針對新北市、台北市及花蓮縣發布連續3日36度以上的橙色高溫燈號；因台東地區已連續兩天出現38以上高溫，今天仍有極端高溫出現機率，故氣象局亦對其發布紅色高溫燈號。

今日除中南部沿海偶有零星降雨，各地午後雷陣雨仍偏向山區，範圍不大，但明天因環境中水氣較多，且西南風強度減弱，有利午後對流發展，除了山區有午後雷陣雨，近山區平地出現午後雷陣雨機會亦將大增。

張承傳表示，位於菲律賓東邊海面低壓帶預估周三（17日）、周四將通過巴士海峽，周三至周六台灣將受此低壓帶影響，東半部及南部全天皆有短暫陣雨，中部以北產生午後雷陣雨的機率也會更明顯；受此低壓帶增強影響，周三、周四南部、東半部沿海也將有長浪產生。

張承傳指出，此低壓帶目前只是大低壓帶環流，中心位置仍不明顯，預估今明兩天有機會成為熱帶性低氣壓，周二之前會以偏西北西方向朝巴士海峽前進，強度會持續增強，「不排除形成颱風」。

(中時 )