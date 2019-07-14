山崎賢人除了鍛練體格，在拍攝期間更僅以雞胸肉和花椰菜果腹，激瘦10公斤成紙片人，肋骨清晰可見，山崎自曝：「這兩個月一直處於飢餓狀態。」讓粉絲直呼心疼。

山崎賢人年僅24歲就已經主演超過15部電影，今年更以新作《王者天下》吸金54億票房，是日本影壇明日之星，不過一切得來不易。為了打造劍術英雄「信」的體態，山崎賢人於拍攝前就被迫禁喝酒、禁吃火鍋，更戒掉所有澱粉，敬業的他表示自己是抱著必死的決心投入拍攝：「畢竟角色是奴隸，體格太好是不行的！」

《王者天下》片武術指導大師坂口拓大讚山崎賢人：「我感覺已不是在跟賢人打，而是跟真正的角色打鬥，嚇死我了。」而山崎賢人也在訪談中，打趣向坂口老師請教「打倒鋼鐵人的辦法」，向來有「現代忍者」之稱的坂口拓大方曝光技巧：「除非你跟角色一樣能預測彈道，不然只能在鋼鐵人穿上盔甲前打倒他囉。」幽默回答引來爆笑。

儘管拍攝過程對身心都是極大的磨難，電影殺青的那一刻山崎仍激動淚崩：「這次把所有心力都投入進角色，不敢相信一下子就結束了。」同時不斷鞠躬感謝劇組：「後製還需要很多心血，請大家加油，謝謝！」讓所有人都被這位年輕演員的敬業與謙虛感動。

《王者天下》13日於台北、台中、高雄舉辦了學生免費專屬場活動，不只吸引影迷排隊搶先看，更獲得爆棚好口碑，紛紛大推：「等著上映後二刷！」電影於日本已經累積超過54億票房，榮登年度真人電影票房冠軍，還有網友10刷，行動力不輸山崎賢人瘦身意志力。

(中時 )